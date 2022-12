Bustafellows Season 2: Die Otome-Visual-Novel erhält den Termin für Japan

Vor zwei Jahren wurde Bustafellows Season 2 angekündigt. Höchste Zeit also, dass Entwickler Extend die Veröffentlichung für Japan konkretisiert. Die Otome-Visual-Novel soll demnach am 25. Mai 2023 für Nintendo Switch und Mobilgeräte erscheinen. Hierzulande ist der Vorgänger Bustafellows bereits erhältlich.

Wer Bustafellows auf Nintendo Switch besitzt, erhält eine Episode, welche die beiden Ableger miteinander verbindet. Auch Spieler auf Mobilgeräten erhalten eine exklusive Episode.

Eine kryptische Einleitung in die Geschichte

Jeder will Antworten. Wer ist schuld? Was ging schief? Was sollte die Strafe sein? Um die Welt zu erhalten, ist alles entweder schwarz oder weiß. Wer auf das dazwischen fokussiert, wird weiter leiden.

Jeder weiß es im Herzen: alles kommt in Paaren. Schwarz oder weiß. Vorne oder hinten. Licht oder dunkel. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Und die Dinge ändern sich oder sie enden.

via Gematsu, Bildmaterial: Bustafellows Season 2, Extend