Pokémon Masters EX feiert und verschenkt 200 Millionen Juwelen zum Jahreswechsel

Mit Pokémon Masters unterhält The Pokémon Company seit 2019 eine weitere erfolgreiche Mobile-App. Seit seinem ersten Geburtstag heißt das Spiel aufgrund vieler neuer Inhalte Pokémon Masters EX. Das Spielprinzip ist aber unverändert: Echtzeitkämpfe in Dreierteams gegen andere Trainer.

Nach wie vor erfreut sich Pokémon Masters EX großer Beliebtheit unter Fans und so lässt es The Pokémon Company zum Jahreswechsel auch nochmal kräftig krachen. Man verschenkt insgesamt 200 Millionen Juwelen, die Ingame-Währung.

Verteilt werden die Juwelen bei einem Gewinnspiel, der Erstplatzierte erhält dabei 60.000 Juwelen, alle TeilnehmerInnen bekommen aber mindestens den Trostpreis von 300 Juwelen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch im Give-away-Zeitraum einzuloggen. Das ist vom 1. Januar um 7 Uhr bis zum 8. Januar um 6:59 Uhr.

Details zur Kampagne findet ihr auf der offiziellen Website.

Ein alter Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon Masters EX, The Pokémon Company, DeNA