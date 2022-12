Chocobo GP geht in die fünfte Saison und es wird gleichzeitig die letzte sein

Da war richtig was los zur Veröffentlichung von Chocobo GP und leider nicht, weil Fans in sozialen Medien das Spiel übermäßig lobten. Es gab von allen Seiten Kritik für die aufdringlichen Mechaniken mit Mikrotransaktionen und ein Balancing, das erhebliches Grinding voraussetzte, um weitere Charaktere freizuspielen.

Square Enix reagierte schnell und versprach Verbesserungen. Es gab einige Patches und Nachbesserungen, inzwischen ist Chocobo GP in der vierten Saison. Die fünfte Saison wurde jetzt angekündigt – es wird gleichzeitig die letzte sein. Zum Abschied gibt es unter anderem den neuen Midgar-Kurs.

Die fünfte Saison wird die letzte sein, in der die Preispass-Level zum Einsatz kommen. Nach der Saison werden die Ranglisten ohne Verwendung der Preispass-Level fortgesetzt, so wie es auch in der Saisonpause war. Nach der fünften Saison wird es keine weiteren, groß angelegten Updates wie neue Charaktere oder Karten geben.

Der Verkauf der Ingame-Währung Mythril wurde schon ab heute gestoppt. Weitere konkrete Details zur Abwicklung der Ingame-Währung und Fälligkeiten findet ihr in den heutigen Patch-Notes. Nach Babylon’s Fall und Final Fantasy VII: The First Soldier legt Square Enix damit schon den dritten Misserfolg in diesem Jahr noch vor Jahresablauf zu den Akten.

