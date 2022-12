Process of Elimination erscheint in Europa am 14. April 2023

NIS America hat angekündigt, dass Process of Elimination in Europa am 14. April 2023 erscheint. Ihr habt die Wahl zwischen Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 4. Im NIS Online Store Europe gibt es eine Limited Edition, die Deluxe Edition erscheint im normalen Einzelhandel. Das Detektiv-Spiel ist in Japan als Tantei Bokumetsu erschienen.

Unter den 14 Detektiven verbirgt sich ein Serienmörder, welchen es natürlich zu entlarven gilt.

Der Quartering Duke, ein berüchtigter Serienmörder mit über hundert Opfern, hat das Land mit seinen abscheulichen Taten ins Chaos gestürzt. Um seiner Mordserie ein Ende zu setzen, hat sich die „Detective Alliance“, bestehend aus den besten Detektiven der Welt, zusammengefunden, um ihn zu entlarven und zu überwältigen. Durch eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse stolpert jedoch ein aufstrebender, aber unauffälliger Detektiv namens Wato Hojo in ihre Operationen. Er schließt sich der Detektivallianz auf der mysteriösen Insel Morgue an, um den Quartering Duke zu untersuchen, nur um die grausige Entdeckung zu machen, dass ihr Ziel unter ihnen lauert! Können die Detektive ihre Unschuld beweisen und die Identität des Quartering Duke aufdecken, bevor der Fall zu Ende ist?

Während des Spiels gilt es Entscheidungen zu treffen und mit den anderen Detektiven zu sprechen. Bei der eigentlichen Ermittlung ist das Prinzip wie bei einem Brettspiel. Die einzelnen Detektive können so wie Figuren bewegt werden. Es gilt, verdächtige Orte zu untersuchen und Spuren zu sichern. Es gibt aber auch Fallen des Mörders.

Der neue Story-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Process of Elimination, NIS America, Nippon Ichi Software