Bloober Team arbeitet an neuem Horror-Titel für eine „führende Rolle in der Horror-Branche“

Bloober Team, bekannt für Layers of Fear oder The Medium, vor allem aber derzeit Entwickler von Silent Hill 2 Remake, hat eine weitere Publishing-Partnerschaft mit Private Division geschlossen.

Für die Take-Two-Tochter entwickelt das polnische Studio demnach einen Survival-Horror-Titel – was auch sonst. „Unser nächstes Projekt ist ein spannendes neues Survival-Horror-Spiel, das uns dabei helfen wird, eine führende Rolle in der gesamten Horror-Branche zu übernehmen“, erklärt Piotr Babieno, Chief Executive Officer bei Bloober Team.

Das Spiel befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase und soll nicht vor dem Kalenderjahr 2025 erscheinen. Einzelheiten sollen in Zukunft bekannt gegeben werden. Zunächst dürfte Bloober Team wohl in erster Linie mit Silent Hill beschäftigt sein.

„Es ist wirklich aufregend, unser Portfolio um ein neues Genre zu erweitern, indem wir eines der erfolgreichsten unabhängigen Teams Europas in die Reihen unserer talentierten Entwicklungspartner aufnehmen können“, sagt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division.

Bildmaterial: Bloober Team