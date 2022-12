Prime Video bestätigt: Serien-Adaption zu God of War ist in der Mache

Prime Video hat die Serien-Adaption zu God of War bestätigt. Offizielle Details gibt es bisher noch nicht, aber Deadline hat weitere Informationen parat. Demnach wird die Serie in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions bei Sony Pictures Television und Amazon Studios entstehen.

Die Serie soll schon seit März in Arbeit sein. Die Story werden Mark Fergus und Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men) beisteuern und als Showrunner sei Rafe Judkins (The Wheel of Time) verpflichtet. Judkions als ausführenden Produzenten steht auch Cory Barlog von Santa Monica Studios zur Seite.

God of War ist längst eine der populärsten Sony-Marken. In Deutschland legte God of War Ragnarök den drittbesten Launch des Jahres hin. Mit 5,1 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der ersten Woche war God of War Ragnarök der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel der PlayStation-Geschichte. Der Vorgänger, God of War, kam innerhalb der ersten drei Verkaufstage 2018 übrigens auf 3,1 Millionen verkaufte Einheiten.

Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica