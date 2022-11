Final Fantasy XVI: Yoshida ist bei The Game Awards zu Gast und Fans hoffen auf den Termin

Final Fantasy XVI wirft seine langen Schatten voraus. Wie The Game Awards heute bekannt gaben, wird Naoki Yoshida bei der Award-Show am kommenden Donnerstag für eine „Special Presentation“ live auf der Bühne sein.

Schon vorher pfiffen es die Spatzen von den Dächern, aber nun kann man wohl fest mit einem neuen Trailer bei The Game Awards rechnen. Und wohl noch mehr als das. Schon vor einigen Wochen verriet Naoki Yoshida, dass er hoffe, noch in diesem Jahr einen Termin verkünden zu können.

Und genau damit rechnen Fans jetzt angesichts des Live-Auftritts von Yoshida in Los Angeles. Dazu passt auch, dass uns die erste Alterseinstufung zum Spiel erreicht. Brasilien hat seine Einschätzung bereits abgeschlossen und Final Fantasy XVI ab 16 Jahren freigegeben.

Die brasilianische Behörde (via VGC) attestiert Final Fantasy XVI unter anderem „sexuelle Inhalte, sensible Themen und Gewalt“. Naoki Yoshida und Co. hatten bereits eingeschätzt, dass Final Fantasy XVI ein „Mature“-Rating erhalten würde. Das liege nicht unbedingt daran, dass es mehr Gewalt im Spiel geben würde. Vielmehr werden die Dinge heutzutage einfach auch realistischer und natürlicher dargestellt.

Vor etwa einem Monat veröffentlichte Square Enix den letzten Trailer zu Final Fantasy XVI. Das neue Video zeigte uns ein Valisthea, das im Sterben liegt. Die Kristalle verblassen, was gleichzeitig auch Ursache für die politischen Unruhen zwischen den Königreichen ist.

Naoki Yoshida verglich die Mutterkristalle einst mit Ölfeldern unserer Welt. Nicht Yoshidas einziger Vergleich mit der realen Welt. Esper hätten eine Kraft vergleichbar mit dem Niveau von Atombomben.

Final Fantasy XVI befindet sich für PlayStation 5 in Entwicklung und soll nach derzeitigem Stand im Sommer 2023 erscheinen. Besucht unser Artikel-Archiv für weitere Details. Ihr erfahrt dort, wie politisch Final Fantasy XVI wird, warum es keine Open-World bietet und wieso man auf ein Befehls-basiertes Kampfsystem verzichtet.

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix