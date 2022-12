Toshihiro Kondo erwähnt die ersten Details zu Ys X: Nordics

Nur wenige Tage nach der Ankündigung von Ys X: Nordics erwähnt Toshihiro Kondo (CEO Falcom) die ersten Details über das kommende Action-RPG in der aktuellen Ausgabe der Famitsu.

Der Begriff „Nordics“ aus dem Spieltitel bezieht sich auf die Umschreibung „Volk des Nordens“. Die Handlung setzt nach den Ereignissen aus Ys I und II an. Somit ist der Protagonist Adol in diesem Ableger 17 Jahre alt und befindet sich auf dem Weg nach Celceta.

Neben Adol soll es noch einen zweiten steuerbaren Charakter geben. Hierbei handelt es sich um ein Mädchen mit einer Axt. In diesem Abenteuer existieren Städte, aber die Hauptbasis soll das Schiff bleiben. Der Solo-Modus bietet die üblichen Hochgeschwindigkeitskämpfe an, die man aus der Serie Ys gewohnt ist. Im Kombinationsmodus wird man zwar stärkere Angriffe ausführen können, dafür soll sich Adols Geschwindigkeit verringern, sodass man die verlangsamten Bewegungen an das Geschehen anpassen muss. Es ist möglichen, zwischen den beiden Modi per Knopfdruck zu wechseln. Der angepasste Schwierigkeitsgrad soll eine große Bandbreite von Spielern ansprechen.

Etwa 20 Prozent des Spiels soll darin bestehen, mit einem eignen Schiff durch die Spielwelt zu segeln. Trifft man dabei auf eine feindliche Mannschaft, beginnt eine Seeschlacht. Zu Beginn des neuen Jahres oder spätestens im Frühjahr will Falcom bereits neue Bilder veröffentlichen. Für die Firma ist die Veröffentlichung eines Spiels für Nintendo Switch eine Herausfoderung und der Wunsch besteht darin, mit diesem Titel Serienneulinge und Fans gleichermaßen anzusprechen.

Die Veröffentlichung des Action-RPGs ist 2023 in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant.

via Gematsu, Bildmaterial: Ys X: Nordics, Falcom