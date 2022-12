Für Metal-Gear-Producer Noriaki Okamura ist „lange ersehnt“ das Schlüsselwort für 2023

Die umfangreichen Pläne zu Silent Hill machte Konami in diesem Jahr offiziell. Es war mehr, als Fans sich hätten erträumen können. Doch wer Metal Gear zugeneigt war, ging leer aus. Dabei sind die Gerüchte um eine Wiederbelebung der Serie bei Konami genauso alt (und hartnäckig) wie jene zu Silent Hill.

In einem riesigen Interview zum Jahresende hat die japanische Famitsu 141 bekannte EntwicklerInnen diverser Studios und Publishern zu ihren Ambitionen für das neue Jahr befragt. Dabei gab es wie immer zahlreiche interessante, wenn auch oft wenig konkrete Antworten.

Auch Noriaki Okamura kam dabei für Konami zu Wort. Okamura arbeitete mit Hideo Kojima an einer Vielzahl von Spielen bei Konami, darunter Zone of the Enders, Policenauts und als Producer auch an zahlreichen Metal-Gear-Games. Als Associate Director und Production Manager war er auch an Metal Gear Solid V beteiligt.

Nun ist es allerdings pure Spekulation, ob sich seine knappe Antwort in der Famitsu überhaupt auf Metal Gear bezieht. Aber zumindest muss Okamura in Erwägung ziehen, dass sie derart interpretiert wird. „Lange ersehnt“ – das ist sein Schlüsselwort für 2023.

„Anders als [das letzte Jahr] wird das Jahr 2023 ein Jahr mit vielen Ankündigungen sein! Bleiben Sie dran!“, wird Okamura in der Famitsu zitiert. Gut möglich, dass damit nicht nur oder vielleicht auch gar nicht Metal Gear gemeint ist. Doch nachdem sich alle Gerüchte um Silent Hill bestätigt hatten, stehen die Chancen um Metal Gear natürlich umso besser.

