Deutsche Verkaufscharts: Zack erlebt mit Crisis Core im Handel die erfolgreiche Wiedergeburt

Etwa 14 Jahre nach der Veröffentlichung des PSP-Klassikers Crisis Core: Final Fantasy VII ist Zack Fair zurück. Charmant wie eh und je. Die Fans honorieren das gelungene Remaster mit einem Erfolg in den deutschen Verkaufscharts.

Hierzulande springt aus dem Stand der erste Platz in den PS5-Rankings heraus, hier lässt Zack immerhin Kratos und Atreus mit God of War Ragnarök hinter sich. Außerdem landet Crisis Core Reunion auf Xbox Series hinter Call of Duty Modern Warfare II auf dem Silberpodest und holt zudem PS4-Bronze hinter God of War und Call of Duty. Ein sehr gelungener Einstieg!

Auf Xbox One gibt Grand Theft Auto V weiter den Takt vor. Ansonsten ist nicht viel passiert, auch in den Switch-Rankings wie so oft nicht: Hier bleibt Nintendo Switch Sports vor Mario Kart 8 Deluxe Spitzenreiter.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix