Falcom plant mindestens zwei weitere Klassiker als Neuauflage

Es ist bereits bekannt, dass Falcom den Klassiker Ys Memoire: The Oath in Felghana für die Plattform Nintendo Switch als HD-Remaster in Japan veröffentlichen wird. Allerdings plant der Entwickler diesbezüglich weitere Neuauflagen. Es sollen mindestens noch zwei weitere Klassiker in einer überarbeiteten Fassung erscheinen. In einer vorherigen Meldung erwähnte die Firma die Veröffentlichung von drei Titeln für Nintendo Switch, bevor das Geschäftsjahr am 30. September 2023 endet.

Welche Klassiker aus dem Hause Falcom würdet ihr gerne in Form einer Neuauflage für Nintendo Switch sehen?

via Gematsu, Bildmaterial: Ys Memoire: The Oath in Felghana, Falcom