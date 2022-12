Cotton Fantasy fliegt im Januar unter seinem japanischen Originalnamen zu Steam

Das seit Mai im Westen für Konsolen erhältliche Cotton Fantasy wird am 6. Januar 2023 auch für PC-Steam erscheinen. Bei Steam bringen Publisher Success Corporation und Studio Saizensen das Shoot’em Up allerdings unter seinem japanischen Titel Cotton Rock ’n‘ Roll an den Start.

Nach Cotton Reboot markierte Cotton Fantasy den Neustart der Serie mit einem brandneuen Spiel. Sechs kultige Charaktere sind spielbar, darunter Fan-Lieblinge aus anderen Games.

Spielerisch blieb man der Cotton-Serie treu, aber auch neue Mechaniken wurden eingeführt, beispielsweise Psyvariars Buzz-System oder Sanveins Zeitmodus. Eine Handelsversion für Konsolen könnt ihr bei Amazon bestellen*.

via Gematsu, Bildmaterial: Cotton Fantasy, ININ Games, Success Corporation