Die Indie Live Expo findet wieder am Samstag und Sonntag statt

An diesem Wochenende findet die Indie Live Expo Winter 2022 statt. Ryu’s Office führt das Indie-Format am Samstag und Sonntag weiter und wieder einmal sind ganz viele Indie-Spiele am Start. Jeweils ab 10 Uhr könnt ihr einschalten. Die englische Moderation liegt wiederum bei Kaori Horiuchi, Atsugiri Jason und J-mon.

Der Samstag gebührt Spielen, welche bereits erhältlich sind. In den bekannten Indie-Wellen geht es wie immer Schlag auf Schlag mit über 200 Titeln. Am Sonntag sind dann alle kommenden Spiele an der Reihe, darunter auch Premieren. Auch Awards vergibt man. Zusätzlich wartet ein Segment mit Fokus auf Korea.

3. Dezember um 10 Uhr (Twitch): Let’s Play

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

4. Dezember um 10 Uhr (Twitch): Awards

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Indie Live Expo