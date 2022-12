Square Enix veröffentlicht Kingdom Hearts 20th Anniversary Vinyl-Sammlung im März

Im April feierte Square Enix den 20. Geburtstag von Kingdom Hearts unter anderem mit der Ankündigung von Kingdom Hearts IV und Kingdom Hearts Missing-Link. Über das gesamte Jahr hinweg gab es außerdem immer wieder Merchandise.

Dazu zählt auch das neue Vinyl Set. Square Enix kündigte die Veröffentlichung dieser besonderen Vinyl-Sammlung jetzt für den 22. März 2023 an. Die Kingdom-Hearts-Serie ist lang, die Soundtrackwelt dieser Serie großartig. Auf drei Vinyl möchte sich Square Enix in der Sammlung dennoch beschränken.

Wer Vinyl hört, weiß, dass da gar nicht so viel Platz für Musik ist. Insgesamt 36 ausgewählte Stücke bietet die Vinyl-Sammlung somit, darunter natürlich Dearly Beloved. Square Enix zählt zudem Stücke wie Dive into the Heart -Destati-, Traverse Town, CHIKAI -KINGDOM Orchestra Instrumental Version- auf. Auch „Reality in the Dark“ ist dabei, ein Song aus Kingdom Hearts IV, der im ersten „20th Anniversary Trailer“ verwendet wurde.

Eindrucksvoller als die Tracklist ist die Verpackung und Aufmachung, die natürlich dem 20. Geburtstag angemessen ist. Für 149,99 Euro könnt ihr ab sofort auch schon im deutschen Square Enix Store vorbestellen. Hierzulande ist die Auslieferung derzeit im Mai 2023 geplant.

Bildmaterial: Square Enix