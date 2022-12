Sonntagsfrage: Die schönste Videospielmusik für die Feiertage?

Frohe Weihnachten! Es ist nicht nur die Zeit der Geschenke und des besinnlichen Beisammenseins, wenn man möchte, sondern auch die Zeit, in der im Radio die Weihnachtshits rauf und runter gespielt werden. Mittlerweile gibt es unzählige Klassiker wie All I Want For Christmas Is You, Santa Claus Is Coming To Town und Last Christmas, die einen in Weihnachtsstimmung bringen sollen. Dazu kommen noch die vielen Kinderlieder.

Einige dieser Lieder mögen zwar ihren Charme haben. Doch in dieser Sonntagsfrage haben sie nichts verloren. Wir suchen heute die besten Weihnachtslieder und/oder -soundtracks aus bekannten Videospielen. Welchen Soundtrack, aus welchem Videospiel setzt ihr direkt mit den besinnlichen Feiertagen zusammen? Sind es die klassischen Soundtracks aus den winterlichen Landschaften eines Super Mario, die euch verzücken? Oder reichen euch bereits die beruhigenden Klänge eurer Stadt aus Animal Crossing?

Es kann natürlich auch sein, dass ihr mit diesen besinnlichen Soundtracks gar nichts am Hut habt oder haben möchtet. Aus diesem Grund sucht man sich dann Tracks mit etwas mehr BPM, damit unter dem Weihnachtsbaum alle Personen wach bleiben. Doch gibt es solche Tracks überhaupt? Falls ihr welche kennt, verratet es uns gerne in der heutigen Sonntagsfrage!