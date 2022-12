Deutsche Verkaufscharts: Need for Speed Unbound beweist die längere Ausdauer

In der vorletzten Woche musste sich Need for Speed Unbound noch gegen The Callisto Protocol geschlagen geben, doch der Flitzer hat die längere Ausdauer und zieht in der aktuellen deutschen Verkaufswoche, ermittelt von GfK Entertainment, vorbei.

Das Rennspiel saust auf PS5 und Xbox Series bis auf die Pole-Position. Dahinter landen The Callisto Protocol auf PS5 und Call of Duty: Modern Warfare II auf Xbox Series. Auf Xbox One übernimmt FIFA 23 die Krone von GTA V, The Callisto Protocol holt Bronze. Let’s Sing 2023 ist bester Neueinsteiger auf Position vier.

Auch auf PS4 geht in der Vorweihnachtszeit FIFA 23 am häufigsten über die Ladentheken, gefolgt von God of War Ragnarök. Auf Nintendo Switch hingegen denken die meisten schon an die Zeit nach Weihnachten: Nintendo Switch Sports holt Gold, Mario Kart 8 Deluxe nur Silber.

Bildmaterial: Need for Speed Unbound, Electronic Arts, Criterion Games