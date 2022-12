Before Mario: Eine Video-Tour durch die vielleicht größte Nintendo-Sammlung „vor Mario“

Jeder weiß, dass Nintendo viel älter ist als das älteste Videospiel und dass es eine Zeit gab, in der die Firma vor allem Hanafuda-Karten herstellte. Und später das ein oder andere Spielwaren-Experiment. Vom Love Tester haben wahrscheinlich auch schon die meisten gehört.

Aber Nintendos Hinterlassenschaften aus dieser Ära sind größer, als ihr es euch vorstellen könnt und ein Video von Sammler Erik Voskuil demonstriert euch das eindrucksvoll und auf wenigen Quadratmetern. Voskuil ist einer der bekanntesten Nintendo-Sammler und Auto des Buches „Before Mario“, das Nintendos Zeit vor Mario beleuchtet.

In einem neuen Video führt er euch durch seine heiligen Hallen, respektive seine Sammlung. Wirklich eindrucksvoll. Ausgewählte Stücke stellte er schon 2016 in Before Mario* einzeln vor, leider ist das empfehlenswerte Buch vielerorts ausverkauft.

Die Videotour zur Sammlung:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Before Mario