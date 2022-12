2022 sind so wenige Mario-Spiele erschienen, wie zuletzt vor 32 Jahren

Der Twitter-Account Supper Mario Broth ist bekannt und beliebt für grandios absurde Fakten rund um das Mario-Franchise. Der Inhaber ist äußerst sorgfältig und überrascht immer wieder mit Fakten, über die ihr nicht einmal nachdenken würdet. Eine wärmste Empfehlung an dieser Stelle.

Wusstet ihr beispielsweise, dass 2022 so wenige Mario-Spiele erschienen sind, wie erst einmal zuvor in der Geschichte der Reihe? Klar, werdet ihr sagen. Was gab es denn? Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Mario Strikers: Battle League Football nämlich ganz genau.

Das sind nur zwei Spiele und das ist vollkommen in Ordnung. 1990 war das letztmals der Fall, als nur Super Mario World und Dr. Mario erschienen sind. Hättet ihr gedacht, dass es in allen anderen Jahren immer mehr Spiele gab? Und wie viele waren es wohl in dem Jahr, in dem es die meisten Mario-Spiele gab?

Je nach Zählweise landet man bei 2005 und 2004, als jeweils 20 Mario-Spiele erschienen sind. Wohlgemerkt, hier wird wirklich alles mitgezählt. Von Portierungen, über Remaster, bis hin zu Spielen, in denen Mario wirklich nur vorkommt. Beispielsweise WarioWare, Diddy King Racing oder Skylanders: SuperCharger Racing.

Und mit diesen Informationen dürft ihr jetzt ins neue Jahr rutschen.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft