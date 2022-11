World II World: Das Mobile-RPG zeigt die erste der geteilten Welten

Publisher Aniplex und Entwickler DeskWorks! hatten bei der Tokyo Game Show 2022 erstmals das RPG World II World enthüllt. Dieses ist für iOS und Android in Entwicklung und soll noch in diesem Winter in Japan erscheinen.

World II World spielt in verschiedenen Welten, welche sich in der Krise befinden. Der Niedergang ist ausgelöst durch eine Teilung in verschiedene Fraktionen. Einige kämpfen dagegen an, andere wollen diesen Niedergang jedoch beschleunigen.

Heute zeigt man im Trailer die erste Welt, welche man besucht. Es ist die „Machina x Labol World“, welche in einen himmlischen Teil mit Maschinen und den Teil der Erde mit den Menschen geteilt ist.

via Gematsu, Bildmaterial: World II World, Aniplex, DeskWorks!