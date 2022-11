Valkie 64 lässt euch in Erinnerungen an Zelda: Ocarina of Time und die N64-Zeit schwelgen

Langweile an diesem kalten Sonntag? Dann schaut euch doch mal Valkie 64 an. Wenn ihr Ocarina of Time und der N64-Ära hinterhertrauert, dann habt ihr sogar ganz gute Chancen, für 4,92 Euro ein bisschen Unterhaltung zu finden.

Valkie 64 macht wirklich kein Geheimnis aus seiner Inspiration und die optischen Ähnlichkeiten sind so frappierend, dass man ernsthaft rechtliche Konsequenzen bedenken muss. Aber aktuell ist Valkie 64 bei Steam erhältlich, wo es erst in dieser Woche erschienen ist.

Eine zufrieden dudelnde Musik, ein Kampfsystem, bei dem ihr euch kaum umgewöhnen müsst und die ein oder andere aufkommende Erinnerung erwarten euch wohl. Immerhin: Statt Link steuert ihr eine Frau und statt Hylianern erwartet euch ein Fuchs-Volk.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Valkie 64, Malte Glade