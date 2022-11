NieR: Automata Ver1.1a stellt euch Lily mit einem weiteren Trailer vor

Square Enix hat das NieR Festival mit der Veröffentlichung eines weiteren Trailers zu NieR: Automata Ver1.1a zu Ende gehen lassen. Erst zum Start ins Wochenende gab es einen Trailer zu Adam und Eve, heute stellt man uns Lily mit einem Video vor. Diese Promo-Trailer folgen jenen zu Pascal und den Videos mit 2B und 9S und dem Bunker.

Der westliche Account zur NieR-Serie twitterte bereits zur Ankündigung des Anime. Eine Lokalisierung scheint also sicher, auch wenn es dazu noch keine konkreteren Informationen gibt. In Japan geht der Anime im Januar an den Start.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: NieR: Automata Ver1.1a, Square Enix, Aniplex, A-1 Pictures