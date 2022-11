Tales of Symphonia Remastered zeigt die bekannte Story im Trailer

Bandai Namco hat heute einen neuen Story-Trailer zu Tales of Symphonia Remastered veröffentlicht. Damit werdet ihr in den JRPG-Klassiker eingeführt, falls ihr diesen noch nicht kennt.

In einer sterbenden Welt erzählt man sich die Legende, dass sich eines Tages ein Auserwählter aus dem Volk erhebt und das Land wiedergeboren wird. In diesem epischen Abenteuer verschwimmt die Grenze zwischen Gut und Böse, wenn das Schicksal von zwei miteinander verbundenen Welten auf dem Spiel steht. Erlebe die Reise von Lloyd Irving, der zusammen mit seinen Freunden versucht, beide Welten zu retten.

Was sich für die Neuveröffentlichung konkret getan hat, führte man auf der Tokyo Game Show 2022 genauer aus. Dazu gehören die verbesserten Grafiken der Hauptcharaktere sowie der 2D-Darstellungen. Auch bei der Weltkarte und einigen Objekten hat man geschraubt.

Neben der Grafik hat man zudem auch an einigen Features gearbeitet. So kann man einige Events nun überspringen, die Framerate bei manchen Artes wurde stabilisiert, die See-Reisen wurden verbessert und mehr. Der lokale Koop-Modus steht für bis zu vier SpielerInnen zur Verfügung. Technisch bietet man auf allen Plattformen eine Auflösung von 1080p sowie 30 fps. Im Handheld-Modus bietet die Switch noch 720p.

Tales of Symphonia Remastered erscheint am 17. Februar 2023 für die aktuelle Konsolen-Generation neu aufgelegt, dies für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Die „Chosen Edition“ könnt ihr bereits vorbestellen.

Der neue Story-Trailer zu Tales of Symphonia Remastered

Bildmaterial: Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco