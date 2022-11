Square Enix Plays: Diese acht Games könnt ihr im November und Dezember anspielen

Bei der Gamescom 2022 war Square Enix nicht vertreten. Zur Enttäuschung vieler Fans, denn der Publisher hätte durchaus ein vollgepacktes Programm haben können. Die Spiele, die in den letzten Wochen erschienen sind und in den nächsten Monaten erscheinen, lassen sich kaum zählen.

Vor einigen Tagen überraschte Square Enix die eigenen Fans mit den Community Days. Im November und Dezember wird man in drei deutschen Städten ein Community-Event namens Square Enix Plays 2022 abhalten. Jetzt ist auch bekannt, welche Spiele ihr dabei ausprobieren könnt!

Zum ersten Mal werden das Action-RPG-Highlight Forspoken sowie das lang ersehnte Remaster Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion für BesucherInnen öffentlich spielbar sein. Darüber hinaus sind aktuelle Titel aus dem Square Enix Herbst-Line-up anspielbar, darunter The DioField Chronicle, Valkyrie Elysium, Life is Strange Arcadia Bay Collection, NieR:Automata The End of YoRHa Edition, Star Ocean: The Divine Force und Harvestella.