Return to Monkey Island bekommt heute eine deutsche Sprachausgabe spendiert

Return to Monkey Island, was für eine Geschichte. Inzwischen ist das Spiel selbst auch schon wieder Geschichte. Heute kehrt Return to Monkey Island aber nochmal mit großen Neuigkeiten zurück.

Guybrush Treepwood erobert heute mit PlayStation und Xbox neue Plattformen. Für Xbox wird das Abenteuer gleich zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es mit der heutigen Veröffentlichung auch eine neue, deutsche Sprachausgabe.

Für die neu aufgenommene Sprachausgabe konnte Terrible Toybox den ursprünglichen Guybrush-Sprecher Norman Matt erneut gewinnen. Unterstützung von einer „talentierten neuen Besetzung“, in der es „vielleicht sogar die ein oder andere Überraschung gibt“, so die Ankündigung. Die deutsche Sprachausgabe wird auch auf Switch und PCs nachgereicht.

Eine Handelsversion soll laut Ron Gilbert erst „viel später“ erscheinen.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Return to Monkey Island, Devolver Digital, Terrible Toybox