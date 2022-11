Pokémon GO: Neuer Geheimcode zur heutigen Ankunft der Ultrabestien verteilt

Mit der großangelegten Social-Media-Kampagne #UltraBeastArrival und etlichen Influencern in London und Los Angeles bei Live-Events hat The Pokémon Company die Ankunft der Ultrabestien vorbereitet.

Heute ab 11 Uhr Ortszeit werden sie in Pokémon GO erscheinen. Eine Nachrichtensendung im Live-Format soll die AR-Illusion aufrechterhalten. Während eines Livestreams bei Twitch deutete The Pokémon Company die Ankunft von Venicro, Agoyon, Kopplosio und Muramura an.

Darüber hinaus sind die Auftritte von Anego, Schabelle, Masskito, Voltriant, Kaguron, Katagami und Schlingking bereits bestätigt. Außerdem verteilte man einen neuen Seriencode, der euch an einer Mini-Sammler-Herausforderung mit Anego teilnehmen lässt.

9Y77F2DDLT2C

Am Ende winken Anego-Bonbons und vor allem die begehrte Medaille. Dieser Code ist bis Mittwoch, den 30. November 2022 um 23:59 Uhr einlösbar. Ihr könnt den Code in Pokémon GO oder auf der Website von Niantic einlösen, wenn ihr euch mit eurem entsprechenden Account einloggt.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic