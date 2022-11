PlayStation Plus: Line-up für Extra- und Premium-Kunden im November mit vielen Japan-Games

Sony hat das Line-up für den Spielekatalog im November vorgestellt. PlayStation-Plus-Abonnenten der Stufen Extra und Premium dürfen sich wieder über zahlreiche neue Games freuen. Einige Spiele der Ratchet-and-Clank-Reihe waren bereits angekündigt.

Darüber hinaus werden vor allem Kingdom-Hearts-Fans fündig. Auch Fans der japanische Nische kommen mit Earth Defense Force und Onechanbara auf ihre Kosten. Indie-Fans freuen sich auf The Gardens Between und What Remains of Edith Finch.

Ab 15. November (Extra und Premium) verfügbar:

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (PS4, PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS4, PS5)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS4, PS5)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Onechanbara Z2: Chaos (PS4)

Exklusiv für Premium-Kunden:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

