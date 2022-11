Pokémon GO als Wirtschaftsfaktor: Festivals sorgen für Einnahmen ähnlich des Super Bowls

Niantic hat aus Daten der Statistikplattform Statista errechnet, dass Pokémon GO ein echter Wirtschaftsfaktor sein kann. Die drei großen Live-Events (Festivals) im Jahr 2022 hätten demnach etwa 309 Millionen US-Dollar zur Wirtschaft der Gastgeberstädte beigesteuert.

Gesamtausgaben der TeilnehmerInnen und damit einhergehende höhere Steuereinnahmen seien hier einberechnet. Demnach können diese Zahlen mit den Einnahmen durch den „Super Bowl LVI in Los Angeles County (234–477 Mio. USD) und die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 mithalten, die in neun Städten in England ausgetragen wurde“.

Durchschnittlich habe jede/r BesucherIn rund 650 US-Dollar im Zusammenhang mit den Festivals ausgegeben. Außerdem nicht unwichtig: Etwa 45 Prozent aller BesucherInnen planen, die Städte innerhalb der nächsten zwölf Monate erneut zu besuchen.

Die Live-Events rücken laut Niantic die Gastgeberstädte ins weltweite Rampenlicht. Zehntausende SpielerInnen reisen aus dem In- und Ausland an. „Die diesjährigen Pokémon GO Fest-Events haben einen guten Anklang bei den Tausenden Trainern gefunden, die in neue Städte und Länder gereist sind, um nach langer Zeit wieder mit anderen gemeinsam zu spielen“, sagte Michael Steranka, Director der Abteilung Pokémon GO Live Game bei Niantic.

„Es war ein Fest für die unvergleichliche Pokémon GO-Community, das zudem das große Ziel von Niantic untermauert hat, Menschen zu sozialer Interaktion und Bewegung im Freien zu motivieren. Der bedeutende finanzielle Gewinn für die Gastgeberstädte ist jedoch das Sahnehäubchen.“

In Berlin hätten 2022 über 40.000 TrainerInnen gemeinsam 49,2 Millionen US-Dollar ausgegeben, seien im Durchschnitt 7,6 Kilometer gelaufen und hätten 14 Millionen Pokémon gefangen. 88 Prozent der BesucherInnen kamen von außerhalb, 43 Prozent sogar aus dem Ausland. 521 US-Dollar habe jeder im Durchschnitt ausgegeben, Restaurants, Kneipen und Geschäfte hätten davon am meisten profitiert.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic