One Piece Odyssey: Die Strohhut-Piraten besuchen auch Water 7

Publisher Bandai Namco und Entwickler ILCA haben eine weitere bekannte Lokalität aus One Piece Odyssey enthüllt. Die Strohhut-Piraten werden im Spiel auch Water 7 besuchen können.

Genau genommen reisen Ruffy und seine Crew in ihre Erinnerungen, um ihre Kräfte wiederherzustellen. Auf der seltsamen Insel Waford treffen sie bekanntlich auf Lim, welche ihre Kräfte versiegelt. Eine gute Gelegenheit also auch für Fans, um in Erinnerungen zu schwelgen. So geht es auch nach Alabasta Kingdom.

One Piece Odyssey erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series am 13. Januar 2023 und am 12. Januar 2023 für Steam. Zur Veröffentlichung gibt es die Standard, Deluxe sowie Collector’s Edition. Wir konnten One Piece Odyssey bei der Gamescom 2022 anspielen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA