One Piece Odyssey: Seht die mysteriöse Kraft des neuen Charakters Lim in Aktion

Bandai Namco hat über den offiziellen Twitter-Account zu One Piece einige neue Screenshots zu One Piece Odyssey veröffentlicht. Dabei konzentriert man sich auf Lim, einen von zwei neuen Charakteren im Spiel.

Schon vorher hatten wir erfahren, dass sie Piraten hasst. So richtig feindselig sieht sie irgendwie nicht aus, aber es heißt, sie kann den Strohhutpiraten mit ihrer mysteriösen Fähigkeit die Kräfte heraussaugen.

Wir sehen auf den Bildern, wie sie ihre Hand auf Usopps Brust hält und anschließend, wie sie einen leuchtenden Würfel vor sich beschwört. Die gleichen leuchtenden Würfel scheinen dann auch aus Ruffy herauszutreten. Am Ende schwebt ein „fertiger“ Würfel über Lim und die Gruppe beobachtet das Schauspiel recht interessiert, während weitere Würfel hinter ihr angehäuft sind.

Die Szene wurde im Trailer zum Summer Game Fest bereits angedeutet und schon da sah es danach aus, als hätten diese Würfel letztlich eine besondere Bedeutung.

Was dahinter steckt, erfahren wir noch in diesem Jahr. One Piece Odyssey soll noch in diesem Jahr für PlayStation, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Die bisherigen Details zum Spiel findet ihr in unserem Artikel-Archiv. Seht nachfolgend weitere neue Bilder.

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA