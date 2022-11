Logo verdeckt? Fans hoff(t)en auf Ankündigung beim NieR Festival am Wochenende

Update: Das Festival hat begonnen und die verdeckte Stelle auf dem Truck zeigt lediglich, was Square Enix in diesem Moment offiziell bekannt gegeben hat. NieR: Automata hat sich 7 Millionen Mal weltweit verkauft. Das heißt nicht, dass es am Wochenende keine Überraschungen gibt, aber mit dem vermeintlich verdeckten Logo haben sie nichts zu tun.

Originalartikel:

An diesem Wochenende findet in Japan das NieR Festival statt und Fans hoffen dabei natürlich auch auf Neuigkeiten rund um die Serie und ja, natürlich auch ein bisschen auf die Ankündigung eines neuen Spiels. Genährt werden diese Hoffnungen jetzt von einer schwarzen Abdeckung.

Im Rahmen des Festivals tourt Square Enix einen NieR-Truck durch verschiedene Stationen in Tokyo und Osaka. Der Truck wird von Logos der Spiele NieR: Automata und NieR: Replicant verziert, doch schnell fällt auf, dass scheinbar ein drittes Logo noch geschwärzt ist. Square Enix hat diese Fotos inzwischen selbst über den offiziellen japanischen NieR-Account veröffentlicht.

Fans hoffen deshalb jetzt, dass das Logo und das möglicherweise dazugehörige Spiel am Wochenende enthüllt werden. Die Chancen dafür bestehen. NieR ist längst keine Nischenmarke mehr, das Spiel wurde weltweit über sechs Millionen Mal verkauft und die kürzlich veröffentlichte Switch-Portierung dürfte für weitere Zahlen gesorgt haben.

Andere glauben, die geschwärzte Stelle würde das Logo zum Anime NieR: Automata Ver1.1a zeigen. Und finden, dass man Yoko Taro manchmal ein wenig zu viel Extravaganz zuschreibt. Zuletzt entpuppte sich die „mysteriöse Kirche“ in NieR: Automata auch „nur“ als Mod – und nicht als von den Machern platzierte Vorbereitung auf eine Ankündigung, wie es viele hofften.

Yosuke Saito, Yoko Taro und Keiichi Okabe werden am Wochenende beim NieR Festival jedenfalls mit dabei sein, auch ein Konzert mit Auftritten von Emi Evans, J’Nique Nicole und KOCHO ist geplant. Fans haben nur mit Tickets Zutritt. Eventuelle Neuigkeiten vom Event werden uns aber natürlich trotzdem erreichen.

