NieR Replicant hat sich in der Neuauflage bereits über eine Million Mal verkauft

Square Enix hat bei Twitter neue Verkaufszahlen der NieR-Reihe genannt. So durchbricht NieR Replicant ver. 1.22474487139… nach zwei Monaten die Millionengrenze, während NieR: Automata inzwischen auf ganze sechs Millionen verkaufte Einheiten kommt. Seit letztem Februar sind hier also weitere 500.000 Einheiten hinzugekommen.

Auch in unserem Test zu NieR Replicant ver.1.22474487139… durften wir viel Lob aussprechen. Die Handelsversion könnt ihr euch hier bestellen*. Beide NieR-Titel sind hierzulande für PlayStation 4, Xbox One und PC-Steam erhältlich.

Neue Musik, neue Inhalte, neue Sprachausgabe in NieR Replicant

Keiichi Okabe hat alle Stücke aus dem Original für das Remaster überarbeitet und neu eingespielt, auch einige neue Tracks gibt es. Außerdem bekommt das Spiel eine komplette Sprachausgabe spendiert, ebenso wie neue Inhalte.

Das Original erschien 2010 für PS3 und Xbox 360. Es handelt sich bei NieR Gestalt um das NieR, das auch im Westen erschienen ist*. In Japan gab es damals zwei Versionen, nämlich NieR Gestalt für Xbox 360* und eben NieR Replicant für PlayStation 3. Sie unterscheiden sich in ihren Protagonisten. Jenen von NieR Gestalt kennt ihr. Sein Ebenbild in NieR Replicant ist jünger und auf der Suche nach Hilfe für seine Schwester.

Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix, Toylogic