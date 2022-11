Hideo Kojima sagt erstmals offiziell etwas zu Abandoned, mit dem er in Verbindung gebracht wird

Von Abandoned habt ihr ganz sicher auch schon gehört. Sei es durch die Ankündigung im PlayStation Blog oder die anhaltende Kontroverse um das Spiel, das erst ein geheimes Kojima-Projekt sein sollte und dann ein Betrug.

Eine Recherche von GameSpot kam im Juni zu dem Schluss, dass es keinen stichhaltigen Beweis gibt, dass das Spiel überhaupt existiert. Inzwischen ist es auch Hideo Kojima unangenehm, immer wieder mit dem Projekt in Verbindung gebracht zu werden.

In seinem Spotify-Podcast „Brain Structure“ (via VGC) sprach Kojima mit Geoff Keighley über Spekulationen, wonach Kojima in irgendeiner Form an Abandoned beteiligt sei. „Die Nutzer schickten mir ständig Bilder von diesem ‚Hasan'“, sagte Kojima zu Keighley. „Sie schicken mir immer noch Collagen und Deep Fakes, etwa zwanzig am Tag, das ist wirklich ein ziemliches Ärgernis“, lacht Kojima.

Eine ganze Reddit-Gruppe hat sich zwischenzeitlich mit der Kojima-Theorie beschäftigt, dabei hat selbst Hasan Kahraman mehrfach betont, nicht in Verbindung zu Kojima zu stehen. Kojima selbst verneinte jetzt auch erstmals offiziell.

„Als wir das Moby-Dick-Ding gemacht haben, warst du [Geoff] bei der ganzen Sache dabei, und das war ziemlich lustig, aber die Leute sollten wissen, dass ich dasselbe nicht zweimal machen würde“, sagte Kojima in seinem Podcast.

„Ich habe nie mit Hasan gesprochen, das Spiel ist noch nicht veröffentlicht. Ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt viel tun oder sagen kann. Aber wenn er das Spiel veröffentlicht, werden die Leute es vielleicht verstehen, also sollte er sich vielleicht einfach beeilen und es veröffentlichen“, so Kojima weiter.

