Finding Paradise: Das Sequel zu To the Moon erscheint bald endlich für Switch und Mobilgeräte

Mit To the Moon hat Entwickler Freebird Games viele Herzen erobert. Finding Paradise setzte später die Geschichte fort, ist bislang aber nur für PCs erhältlich. Wie schon To the Moon findet nun auch Finding Paradise seinen Weg auf Nintendo Switch.

Das war freilich schon lange geplant. Doch erst jetzt gibt es mit dem 18. November einen konkreten Veröffentlichungstermin. Finding Paradise erscheint am selben Tag auch für Mobilgeräte im App Store und bei Google Play.

Dr. Rosalene und Dr. Watts haben eine eigenartige Aufgabe: Sie geben ihren Patienten eine Chance auf ein brandneues Leben, um ganz von vorn anzufangen … allerdings nur in deren Köpfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Finding Paradise, X.D. Network, Freebird Games