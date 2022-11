Harvestella wird als erstes Spiel von Square Enix eine nicht-binäre Option bieten

Harvestella wird das erste Spiel von Square Enix sein, das eine nicht-binäre Geschlechtsoption in der Charakter-Erstellung zur Auswahl hat. Eine solche Option ist nach wie vor die Seltenheit, doch für Producer Daisuke Taka fühle sich diese Einbeziehung „völlig normal“ an.

„Ich denke, dass es heutzutage völlig normal ist, dass nicht-binäre Personen in die Geschlechterauswahl einbezogen werden“, so Taka in einem Interview mit Eurogamer. „Die Sichtbarkeit von geschlechtsuntypischen Menschen ist viel alltäglicher geworden, also dachten wir, dass es wichtig ist, dies im Spiel zu reflektieren und zu zeigen, dass alle in Harvestella willkommen sind“, so Taka weiter.

Zumal es einfach umzusetzen ist. „Die Verwendung geschlechtsneutraler Pronomen erfordert nur einen relativ geringen Aufwand, aber die positiven Auswirkungen sind enorm, denn es bedeutet, dass man sich bemüht, alle einzubeziehen – und unser Spiel ist für alle da“, sagte Taka.

Auch für die offensive Promotion scheint sich die neue Geschlechteroption zu eignen: Square Enix hatte vor einigen Tagen mit einem Tweet darauf aufmerksam gemacht. Die Charakter-Erstellung gehört auch zu Simulationen wie Harvestella inzwischen fest dazu. „Der Protagonist ist der Spieler“, so Taka. Man wolle Fans nicht einschränken und letztlich auch die stärkste Verbindung zum Charakter fördern.

Harvestella soll am 4. November 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Darüber hinaus kündigte Square Enix Harvestella auch für PC-Steam an. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion, die ihr beispielsweise bei Amazon* vorbestellen könnt.

Bildmaterial: Harvestella, Square Enix, Live Wire