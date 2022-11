Ghost Trick: Ein Trademark schürt Hoffnungen auf die Rückkehr des Capcom-Adventures

Wie Gematsu entdeckt hat, wurde in Korea ein Trademark namens Ghost Trick durch die Firma Gamepia registriert. Gamepia vertreibt Capcom-Spiele in Korea, auch für das Trademark zu Resident Evil 4 Remake zeigt sich die Firma verantwortlich.

Nun ist das mit den Trademarks natürlich so eine Sache. Manchmal passiert gar nichts, manchmal wird ein solches Spiel wie erhofft angekündigt. Manchmal entpuppen sich Trademarks auch nicht als das, was sie zu sein scheinen.

Im Falle von Ghost Trick gibt es eigentlich nicht besonders viel Spielraum. Hot or Not. Ghost Trick: Phantom Detective wurde ursprünglich 2010 in Japan für Nintendo DS veröffentlicht und schaffte es im Folgejahr auch in den Westen. Das Adventure aus der Feder von Ace-Attorney-Schöpfer Shu Takumi fand viele Fans, aber keine Fortsetzung.

Könnte sich bald ändern.

Darüber hinaus wurde auch ein Trademark zu Syphon Filter 3 für PS4 und PS5 ausgemacht. Hier rechnet man fest damit, dass der Klassiker möglicherweise bald im entsprechenden Katalog bei PlayStation Plus zur Verfügung steht.

Bildmaterial: Ghost Trick: Phantom Detective, Capcom