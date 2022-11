Embracer macht Onoma dicht, das ehemalige Square Enix Montreal

Die Embracer Group hat das Studio Onoma dichtgemacht, nur wenige Monate nachdem man es gekauft hat. Onoma, nie gehört? Das ist kein Wunder, denn Onoma hatte nicht viele Chancen, sich bekannt zu machen.

Wenn ihr die News aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr, dass hinter Onoma das ehemalige Square Enix Montreal steckt. Nachdem die Embracher Group die westlichen Square Enix Studios gekauft hatte, hatte man Square Enix Montreal als Onoma neu gebrandet.

Bloomberg, dort wurde der Sachverhalt zuerst berichtet, schätzt Sparmaßnahmen als Grund ein. Phil Rogers kommunizierte in einem Statement gegenüber GamesIndustry, dass man mit Crystal Dynamics und Eidos Montréal weiter große Ambitionen habe. Die Schließung von Onoma sei eine schwierige Entscheidung gewesen.

Square Enix Montreal war vor allem für die Go-Reihe bekannt geworden. Mit Lara Croft Go, Deus Ex Go und Hitman Go entwickelte man einigermaßen populäre Mobile-Ableger bekannter Square-Enix-Marken.

via IGN, Bildmaterial: Hitman Go: Definitive Edition, Onoma