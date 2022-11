Das Pokémon der nächsten Generation: Creatures Inc. sucht Entwickler per Stellenanzeige

Okay. Das nächste Pokémon wird erscheinen, ganz bestimmt. Es wird ein Pokémon-Spiel nach Pokémon Karmesin und Purpur geben, auch wenn die neunte Generation noch nicht einmal begonnen hat. Klar wie die berühmte Kloßbrühe.

Jetzt sorgt eine Stellenanzeige von Creatures Inc. für ein bisschen Aufregung. Denn natürlich gibt es auch eine Frage, die gar nicht so klar ist. Nämlich, ob das nächste Pokémon-Spiel noch für Nintendo Switch erscheint. Der Nintendo-Hybrid ist quasi in Frührente, die Veröffentlichung jährt sich im März das sechste Mal.

Bei Creatures Inc. scheint man sich inzwischen nicht mehr mit einem Pokémon für Nintendo Switch zu befassen. Die Stellenanzeige für einen 3DCG-Charakter-Designer spricht ausdrücklich von „Forschung und Entwicklung für andere Hardware der nächsten Generation“ als einem der Punkte in der Stellenbeschreibung.

Creatures Inc. wurde 1995 von Tsunekazu Ishihara gründet und ist eng mit Nintendo und The Pokémon Company verbandelt. Bei der Entwicklung von Pokémon Schwert und Schild half man mit etwa 100 MitarbeiterInnen aus. Die gemeinsame Arbeit an der Pokémon-Serie ist schon lang.

Tatsächlich sind für Nintendo Switch so viele Pokémon-Spiele, die man der Hauptreihe zuschreibt erschienen, wie noch nie. Angefangen mit der achten Generation und Schwert und Schild gab es auch die Sinnoh-Remakes, Pokémon-Legenden: Arceus und jetzt natürlich Karmesin und Purpur.

Die Stellenanzeige referenziert laut VGC auch Ableger wie Pokémon Ranger, PokéPark und Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Es muss also nicht sein, dass Creatures Inc. schon an einem neuen Hauptteil arbeitet. Ein Meisterdetektiv Pikachu soll sich schon lange Zeit in Entwicklung befinden.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak