Das nächste Ys-Spiel von Falcom erscheint spätestens im September 2023

Im aktuellen Geschäftsbericht von Falcom findet auch die Ys-Reihe eine Erwähnung. So hat man den nächsten Ableger bereits fix eingeplant. Konkret plant man die Veröffentlichung im nun laufenden neuen Geschäftsjahr, dieses endet am 30. September 2023. Als Plattformen gibt man PlayStation und Nintendo Switch an.

Insgesamt plant man im neuen Geschäftsjahr die Veröffentlichung von drei Switch-Spielen. Neben dem neuen Ys-Projekt kennen wir noch keines davon. Bereits zum Jahreswechsel sprach Toshihiro Kondo des Entwicklers Falcom jedoch von mehreren Entwicklungen für die Ys-Reihe, welche aktuell den 35. Geburtstag feiert.

Auch äußerte Kondo bereits den Wunsch, ältere Ys-Spiele auf moderner Hardware zu sehen. Spekulativ könnten die drei Switch-Spiele also ein neues Ys, ein Ys-Remake und der nächste Trails-Ableger sein. Man darf auf die konkreten Ankündigungen gespannt sein.

Das wissen wir schon zum neuen Ys

Bereits in Juni zeigte Falcom ein erstes Artwork zu einem neuen Ys-Projekt. Beim Artwork fällt auf, dass durch die Angriffe ein „X“ gebildet wird. Ys X wäre auch kein unwahrscheinlicher Titel. Zu sehen sind ein junger Adol, welcher mit einer Kämpferin verbunden ist.

Zudem will man das flüssige Gameplay beibehalten. Allerdings würde man auch über die Bücher gehen. Konkret erwähnte Kondo eine geplante Soulslike-Komponente, bei welcher man die Gegner in Duellen gut beobachten müsse. Allerdings soll ein leichtes Spielgefühl erhalten bleiben, Kondo nennt es ein „Ys-Soulslike“.

Adol soll etwa so alt sein sie in Ys I und II. Das Wechseln der Charaktere soll ebenfalls anders funktionieren. Zudem will Kondo generell etwas Neues liefern, insbesondere beim Gameplay.

via Gematsu, Bildmaterial: Falcom