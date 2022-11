Aufgepasst, die ersten Spoiler zu Pokémon Karmesin und Purpur sind schon im Umlauf

Wenn wir nicht mehr über Pokémon Karmesin und Purpur wissen möchtet, als The Pokémon Company euch vorab verrät, dann wird es leider schon jetzt Zeit, die sozialen Medien zu meiden und andere Vorkehrungen zu treffen.

Erst am kommenden Freitag erscheinen Pokémon Karmesin und Purpur, aber die ersten Handelsversionen haben wohl schon Endkunden erreicht. Keine Leaks in diesem Sinne also – möglicherweise normale KäuferInnen des Spiels, die den (arg) verfrühten Verkauf eines Händlers nutzten.

Zu diesem Schluss muss man kommen, denn unter anderem Eurogamer berichtet, dass der Twitter-Account, auf dem die Bilder erstmals kursierten, auch das Foto einer Handelsversion veröffentlicht hat.

Diverse „Leak“-Accounts bei Twitter verbreiten die Fotos weiter, darunter die Map von Paldea und natürlich zahlreiche noch unbekannte Pokémon und Entwicklungen. Spätestens jetzt wird es also Zeit, Hashtags und Schlagwörter stumm zustellen.

Nur 21 neue Pokémon aus Paldea kennen wir, darunter das am Sonntag entüllte Gierspenst, aber auch die mit verschiedenen Aktionen vorgestellten Affiti, Griff und Schligda. Auch die drei Starter zählen dazu, ebenso wie die Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon. So sparsam war The Pokémon Company lange nicht.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak