Foto-Abenteuer für Pokémon-Snap-Fans: Beasts of Maravilla Island jetzt für PlayStation erhältlich

Was haben sich die Banana Bird Studios und Whitethorn Games wohl gedacht, als vor langer Zeit New Pokémon Snap angekündigt wurde? Das war nach all den Jahren eine echte Überraschung. Inzwischen ist auch New Pokémon Snap schon wieder Geschichte.

Beasts of Maravilla Island eigentlich auch. 2021 ist es erstmals für PC-Steam und Nintendo Switch erschienen. Jetzt ist das Foto-Abenteuer auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich, diese Umsetzungen waren schon lange versprochen. Auch die Xbox-Version ist zwischenzeitlich erschienen.

Ihr übernehmt die Rolle einer Wildlife-Fotografin und erkundet das magische Ökosystem von Maravilla Island, wo ihr auf wunderschöne Landschaften und außergewöhnliche Kreaturen trefft.

Füllt das Fotoalbum eures Großvaters

Euch verschlägt es in die Natur, um das Fotoalbum eures Großvaters zu füllen. Auf der Reise durch diese Welt lauft und klettert ihr viel. Ihr löst aber auch Puzzles oder spielt mit den Tieren.

Über 50 dieser außergewöhnlichen Kreaturen und Pflanzen erwarten euch und wenn ihr das Verhalten der Wesen studiert, könnt ihr noch bessere Fotos schießen. Bei Steam könnt ihr euch eine Demo herunterladen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Beasts of Maravilla Island, Whitethorn Games, Banana Bird Studios