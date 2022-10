Trotz Live-Service, PC und Mobile: Sony will auch weiterhin auf Singleplayer-Games setzen

Sony PlayStation reicht es in dieser Generation nicht mehr aus, nur Spiele für die eigene Konsole zu entwickeln. Bis 2025 will man die Hälfte aller Games auch auf PCs und Mobilgeräten veröffentlichen und die Multimedia-Strategie mit TV-Adaptionen ist auch kein Geheimnis mehr. Ein weiterer Fokus der nächsten Jahre sind Live-Service-Games.

War’s das für das Singleplayer-Erlebnis? Das wird schon seit Jahren immer wieder zu Grabe getragen, aber Sony PlayStation will trotz der größeren Bandbreite auch weiter auf Einzelspieler-Games setzen. Das machte PlayStation Studios Boss Hermen Hulst im Interview mit Axios deutlich.

„Wir haben eine Geschichte und eine Reputation für die Entwicklung dieser unglaublichen, erzählerischen Einzelspieler-Games wie The Last of Us und Horizon und das kommende God of War Ragnarok“, stellt Hermen Hulst fest.

Gleichwohl schließt Hulst nicht aus, dass man einige beliebte Marken auch ins Live-Service-Universum überträgt. Um die 12 Spiele sind hier bekanntlich gerade in Entwicklung. Nicht alles neue Marken. „Wir schließen nicht aus, dass wir einige unserer geliebten bestehenden Franchises in Live-Spiele bringen“, so Hulst.

Die Blockbuster-Games für EinzelspielerInnen soll es aber weiterhin geben. Nicht nur aus Nächstenliebe, denn: „Einige unserer größten Titel im Bereich der Einzelspieler-Erzählungen sind auch unsere profitabelsten Titel“, sagt Hulst.

Gleichzeitig wird die Entwicklung solcher Spiele aber auch immer teurer. Hier hilft die PC-Version aus. „Das ermöglicht es uns, weiter zu investieren – noch mehr in ihre Projekte zu investieren“, so Hulst.

Dabei möchte man übrigens auch die PS4-Fans nicht vergessen. Obwohl die PS5 schon fast zwei Jahre erhältlich ist, möchte man bei ausgewählten Projekten auch weiterhin „Cross-Gen“ bleiben. „Wir wollen die Millionen von aktiven PS4-Spielern nicht vergessen und sicherstellen, dass es auch für sie großartige Spiele gibt“, sagt Hulst. „Wir evaluieren das von Fall zu Fall.“

Bildmaterial: God of War, Sony