Sonntagsfrage: Schaut ihr euch One Piece Film: Red im Kino an?

Heute machen wir einen Ausflug in die Welt der Anime. Kommende Woche kehren Ruffy und die Strohhutbande zurück auf die Kinoleinwand. Bereits in den letzten Tagen tourten Bandai Namco Germany, Crunchyroll und Toei Europe mit einer Promotion-Tour durch verschiedene Städte in Deutschland und präsentierten u.a. Visuals aus One Piece Film: Red. Die Premiere des Films findet kommenden Dienstag im Delphi-Filmpalast am Zoo Kino in Berlin statt.

Ab dem 13. Oktober haben dann alle deutschen Fans die Möglichkeit sich den Film sowohl in der japanischen Version mit deutschen Untertiteln sowie mit einer deutschen Synchronisation anzuschauen. Die Weltpremiere von One Piece Film: Red fand im August in Japan statt. Mittlerweile hat es Red dort ebenfalls in die Top 15 der erfolgreichsten Filme des Landes geschafft.

Ob es in Deutschland auch so sein wird, werden wir sehen. Um bereits jetzt einen Ersteindruck zu erhalten, möchten wir heute von euch wissen, ob ihr euch One Piece Film: Red im Kino anschauen werdet?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

