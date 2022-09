One Piece Red: Promo-Tour durch Deutschland mit „riesiger Überraschung“

Bandai Namco Germany, Crunchyroll und Toei Europe haben die Promotion-Tour zu One Piece Red vorgestellt. Vom 7. Oktober bis zum 13. Oktober 2022 tourt man durch deutsche Städte und Fans können nicht nur einen Blick auf One Piece Red erhaschen, sondern unter anderem auch One Piece Odyssey anspielen.

Die Tourdaten:

01. Oktober – München – Pasing Arcaden

03. Oktober – Hamburg – Spielbudenplatz

05. Oktober – Düsseldorf – Bilk Arcaden

07. Oktober – Berlin – Breitscheidplatz

In Berlin macht die Tour dann offenbar bis zum Kinostart am 13. Oktober Halt. Wenn ihr die Promo-Tour besucht, erwartet euch ein Truck im Design von One Piece Red, jeweils vom 14 Uhr bis 20 Uhr an den Tourorten. Seht euch dort Musikvideos an, spielt One Piece Odyssey und nehmt an Gewinnspielen teil.

Das Innere des Trucks ist mit Key Arts der Strohhutbande gebrandet, welche Cosplayern und Fans eine besondere Möglichkeit für Fotos bietet. Darüber hinaus gibt es eine eigens designte Eistee-Sorte von Ultra Ice Tea. Und vom 7. bis zum 13. Oktober verspricht man zusätzlich zum Truck eine „riesige Überraschung am Hackeschen Markt in den Mondial Terrassen in Berlin“.

Die Premiere von One Piece Red findet am 11. Oktober im Delphi-Filmpalast am Zoo Kino in Berlin statt. Offizieller Filmstart ist der 13. Oktober 2022. Hierzulande flimmert der Streifen mit japanischer Originalsprache und Untertiteln sowie in der deutschen Synchronfassung über die Leinwände.

Bildmaterial: One Piece: Red, Toei Animation, Crunchyroll