Das war… Kalenderwoche 40/2022

Medienberichte zu Horizon Zero Dawn, große Pläne von CD Projekt RED und die Lehren aus Babylon’s Fall brachten einen guten Mix in unsere Schlagzeilen. Auch der erste Trailer zum Super-Mario-Film gab viel zu reden und zu hören. Nach allen weiteren Videos schließen wir die Woche mit einer aktuellen Kolumne ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony und unnötige Remakes sind so ein bisschen das Thema der Stunde. Da erregten aktuelle Medienberichte zu einem PS5-Remaster von Horizon Zero Dawn zusätzlich die Gemüter. Zudem ist ein Multiplayer-Projekt zum Spiel im Gespräch.

CD Projekt RED hatte einen komplizierten Start mit Cyberpunk 2077. Nun hat man enthüllt, wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll. Zu den Projekten gehören eine neue IP, zwei externe Witcher-Spiele und eine neue intern entwickelte Witcher-Trilogie sowie ein Nachfolger zu Cyberpunk 2077. Das ist eine ganze Menge.

Bei PlatinumGames verarbeitet man gerade die Geschehnisse rund um Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC). CEO Atsushi Inaba tut es vor allem leid für die Fans. Aus der Erfahrung habe man jedoch gelernt. Die Entwicklung von Live-Service-Spielen will man in Zukunft weiterführen.

Atlus hat mit dem 19. Januar 2023 den Veröffentlichungstermin von Persona 3 Portable und Persona 4 Golden (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) genannt. Die Veröffentlichung erfolgt auf Deutsch, jedoch rein digital. In den japanischen Verkaufscharts prägten viele Neueinsteiger das Bild – jedoch hinter Splatoon 3.

Mit Spannung erwartete man den ersten Trailer zum Super Mario Bros. Film. Erwartungsgemäß gab die Synchronisation viel zu reden. Auch die deutsche Version und weitere Sprachvarianten stehen zur Auswahl. Im Video sind zudem viele Easter-Eggs zu finden.

Neu enthüllt wurde mit Need for Speed Unbound (PS5, Xbox Series, PC) der nächste Ableger der Racing-Reihe. Nach einer Achterbahnfahrt rund um die Steam-Version ist das Chaos;Head Noah / Chaos;Child Double Pack (Switch, PC) nun erhältlich. Ebenfalls die Launchtrailer gibt es zum Action-Adventure-RPG Airoheart (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) sowie Gotham Knights (PS5, Xbox Series, PC) (Link). Die Straßen von Gotham könnt ihr jedoch erst am 21. Oktober erkunden. Auch zwei Switch-Portierungen sind nun verfügbar, auf welche viele lange gewartet haben. Neben dem Launchtrailer zu NieR: Automata könnt ihr euch auch ein Vergleichsvideo ansehen. Zu No Man’s Sky erschien zusätzlich Update 4.0 und ein Gameplay-Video.

Zum Hunting-Game Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) gab es ein längeres Gameplay-Video zu sehen. Gar in Überlänge präsentierte sich Paldea aus dem kommenden Pokémon Karmesin und Purpur (Switch). Aus One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) erfuhren wir von der Rückkehr ins Königreich Alabasta. Unheimlich zeigte sich Dead Space (PS5, Xbox Series, PC) in der neuen Version. Zeitgleich mit Japan erscheint Ultra Kaiju Monster Rancher (Switch) schon bald im Westen, auch Labyrinth of Galleria: The Moon Society (PS4, PS5, Switch, PC) wurde frisch datiert. Die ersten drei Detektive stellte NIS America aus Process of Elimination (PS4, Switch) vor. Ab nächster Woche könnt ihr mit Pilotwings 64 im Aufgebot von Nintendo Switch Online nostalgisch werden.

Das Steam Deck könnt ihr nun ohne Wartefristen beziehen. Während das erfreulich ist, machte Valve im Video zu dieser Ankündigung auch Werbung für einen Switch-Emulator. Interessante Einblicke gab es zu Bayonetta 3 (Switch) mit Konzept-Artwork zu den Charakteren. Ende Oktober könnt ihr The Legend of Tianding auch auf PlayStation und Xbox spielen, außerdem erhält Dragon Ball Z: Kakarot im Januar einen Next-Gen-Release. Zwei weitere DLC-Kämpfer lernten wir für Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) kennen. Mit Chocobo-Rennen geht es in Final Fantasy VII: The First Soldier (Mobil) in die vierte Saison. Heute fanden bei Nintendo Live 2022 zwei Konzerte statt, welche sich auf Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 3 bezogen. Dazu könnt ihr euch nach wie vor die Aufzeichnung ansehen. Für Zelda-Fans interessant sein dürfte Heroes of Hyrule, ein Spiel, welches nie umgesetzt wurde. Retro Studios wollte dabei Taktik-Gameplay in die Reihe einfügen.

In unserer aktuellen Kolumne geht es um physische und digitale Vertriebsformen von Spielen. Beides hat Vor- und Nachteile. Interessant ist dabei das Projekt Demon Throttle, welches nie digital erscheinen wird.