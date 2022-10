Pokémon GO überarbeitet das erste Mal seit drei Jahren die Karte

Wer Pokémon GO in diesen Tagen öffnet, staunt nicht schlecht. Die Karte erstrahlt in komplett neuer Optik anlässlich des Halloween-Events, das aktuell stattfindet. TrainerInnen können sich in nächster Zeit auf weitere visuelle und mechanische Änderungen freuen.

Wie Niantic bekannt gab, wird man das erste Mal seit drei Jahren die Karte überarbeiten. Die Umgebung soll „wiedererkannt“ werden, man plant außerdem eine größere Vielfalt von Pokémon.

„In den nächsten Wochen werdet ihr Veränderungen an der Karte im Spiel bemerken, denn wir möchten, dass ihr eure Umgebung beim Spielen in Pokémon GO wiedererkennt. Die neue Karte soll die Welt um uns herum noch genauer reflektieren, außerdem erscheint eine größere Pokémon-Vielfalt an noch mehr Orten“, heißt es im Statement.

Veränderungen in eurer Umgebung werden realisiert, Straßen entfernt und Gebäude hinzugefügt. Auch bei den Pokémon-Spawns gibt es wohl Neuerungen. Einmal mehr sollen davon vor allem auch ländliche Regionen profitieren. „Pokémon können auch an völlig neuen Orten erscheinen. In ländlichen und schnell wachsenden Regionen ist es dadurch möglich, dass insgesamt mehr Pokémon erscheinen“, heißt es.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic