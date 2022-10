Medienberichte: Guerrilla arbeitet an Remaster von Horizon Zero Dawn für PlayStation 5

Das ist im Kontext des eben veröffentlichten und sehr kontroversen Remakes von The Last of Us Part I natürlich besonders pikant: Sony und Guerrilla Games sollen an einem Remaster von Horizon Zero Dawn für PlayStation 5 arbeiten.

Das berichtete MP1ST zuerst. Die Website VGC griff den Bericht auf und möchte ihn „durch eigene Quellen bestätigt“ wissen. Stunden später griff auch Gematsu den Bericht auf und verifizierte ihn nach eigenen Angaben mit eigenen Quellen.

Das Remaster von Horizon Zero Dawn soll demnach ein verbessertes Lichtsystem erhalten, überarbeitete Texturen und bessere Animationen und Charakter-Modelle, die auf Horizon Forbidden West basieren. Darüber hinaus gibt es neue Accessiblity-Optionen, Quality-of-Life-Verbesserungen und verschiedene Grafikmodi.

Vor allem aber arbeite man parallel dazu noch an einem Multiplayer-Projekt zum Spiel. Die Berichte dazu sind hingegen nicht neu, schon vor etwa einem Jahr gab es dazu Medienberichte und passende Job-Listings.

Die Pläne zu einem Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum klingen plausibel. Live-Service-Games sollen in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler in der Sony-Strategie werden, das hat man unlängst kommuniziert. Mit bekannten Marken dürfte der Einstieg leichter fallen.

Bildmaterial: Horizon Zero Dawn, Guerrilla Games, Sony