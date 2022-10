Nintendo hat jetzt ein eigenes Animationsstudio und so könnte ein neuer Zelda-Anime aussehen

Im Juli gab Nintendo den Kauf von Dynamo Pictures bekannt. Dynamo Pictures agiert seit Oktober unter dem Namen Nintendo Pictures und wird jetzt „visuelle Inhalte“ für Nintendo erstellen. Nintendo Pictures wird CG-Animationen erstellen, soviel ist klar.

Darunter fällt natürlich einiges. Angefangen von Ingame-Sequenzen für Nintendo-Spiele, über Kurzfilme (wie beispielsweise zu Pikmin) oder auch Werbefilme. Rein theoretisch wären auch Anime-Adaptionen denkbar. Das war natürlich auch der erste Gedanke vieler Nintendo-Fans.

In den sozialen Medien erinnerte man sich dabei auch an ein Video, das schon 2016 veröffentlicht wurde. Matt Vince hatte damals einige seiner beeindruckenden Zeichnungen, die er eigentlich für Poster verwendet, zu einem „Anime Short“ gemacht.

Zumindest mitgewirkt hat Dynamo Pictures übrigens schon an einigen Anime-Produktionen, darunter Aya and the Witch oder Ghost in the Shell SAC_2045. Ob man aus dem Stand die Kapazitäten für einen Anime zu einer Nintendo-Marke hätte, ist natürlich fraglich.

Aber man darf ja mal träumen. Wer hätte Bock darauf?

Das Video von Matt Vince:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Matt Vince