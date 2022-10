Atelier Ryza 3 stellt euch Federica, Dian, Bos und Kala im Detail vor

Von Koei Tecmo und Gust gibt es neue Bilder und Informationen zu Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, die euch Federica, Dian, Bos und Kala vorstellen.

Federica Lamberti: Sie ist eine willensstarke und hartnäckige Frau, die einen Anhänger trägt, der einem Tor ähnelt, auf welches Ryza bei ihrem ersten Auftauchen auf der geheimnisvollen Insel gestoßen ist. Federica stammt aus der Handwerkerstadt Sardonica. Dort bekleidet sie das Amt als stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende der Handwerkgewerkschaft.

Dian Farrell: Auf dem Weg in das abgelegene Dorf Faurre trifft Ryza auf Dian. Er gehört zu einer Miliz, die „Gleaner“ genannt wird. „Gleaner“ sind Krieger, welche Samen sammeln, die als Energiequelle im Dorf genutzt werden. Die Samen sind in den Ruinen verstreut, doch sie zu sammeln bedeutet auch, die Hinterlassenschaften der Vergangenheit auszugraben. Aus diesem Grund ist Dian angewidert von diesen Kriegern und entschließt sich dazu, als Jäger Ryza auf ihren Abenteuern zu begleiten.

Bos Brunner: Auch Ryzas Freund aus Kindheitstagen, Bos Brunner, schließt sich ihrem neuen Abenteuer an. Bos ist der Erbe der Familie Brunner und hat sich inzwischen zu einer würdigen Persönlichkeit entwickelt. Aufgrund eines Missverständnisses war sein Verhältnis zu Ryza und den anderen angespannt. Mittlerweile hat sich die Gruppe wieder versöhnt.

Kala Ideas: Vom Aussehen ähnelt Kala einem kleinen Mädchen, doch in Wahrheit ist sie über tausend Jahre alt. Sie ist eine Legend im Oren-Klan und scheint mehr über das geheimnisvolle Tor zu wissen, welches Ryza entdeckt hat.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key erscheint am 24. Februar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam. Eine Handelsversion gibt es hierzulande für Konsolen*.

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo, Gust