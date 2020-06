Curse of the Sea Rats sucht bei Kickstarter um Unterstützung

Das spanische Indie-Studio Petoons Studio hat einen neuen Trailer zu Curse of the Sea Rats veröffentlicht. Bei dem Spiel handelt es sich laut den Entwicklern um ein “hand-drawn animation ratoidvania”. Zudem wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ziel der Kickstarter-Kampagne sind 15.000 Euro.

Versprochen werden vier spielbare Charaktere und über 100 Räume, ein lokaler Koop-Modus mit bis zu vier Spielern und eine Spielzeit von etwa 12 Stunden für die Hauptaufgaben, die es zu erledigen gilt.

Die Handlung von Curse of the Sea Rats

Curse of the Searats spielt im Jahr 1777. Das Flaggschiff der britischen Armee segelt von der Karibik nach Großbritannien. Mit an Bord befinden sich festgenommene Piraten, unter anderem wir. Während dieser Reise werden die Insassen verhext und in Ratten verwandelt. Das Schiff läuft auf die Küste Irlands auf und der Sohn des Admirals wird entführt. Nun liegt es an uns diesen zu befreien, da uns dafür die Freiheit versprochen wurde.

Das Spiel soll auf PC-Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, und Xbox One erscheinen und bekommt zum Release Lokalisierungen in Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, und Katalanisch.

Geplante Veröffentlicht ist im April 2021.

