Splatoon 3: Erste konkrete Verkaufszahlen aus Deutschland können überzeugen

In Japan ist Splatoon 3 das Spiel der Stunde, des Monats – des Jahres. Zumindest gemessen an den Verkaufszahlen. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Auch hier kann der (einst) ungewöhnliche Multiplayertitel zahlenmäßig überzeugen.

Der Branchenverband Game verleiht dem Nintendo-Spiel jetzt den Game Sales Award in Gold für 100.000 verkaufte Einheiten im September. Splatoon 3 ist am 9. September erschienen und hatte somit auch allerhand Zeit, im September die Verkäufe einzusammeln.

Trotzdem sind 100.000 Einheiten in Deutschland ein großartiges Ergebnis, nicht umsonst gibt es dafür den Gold-Award vom Branchenverband. Darüber hinaus erreichten mit Ablauf September diese Spiele neue Meilensteine:

FIFA 23 – Sonderpreis (500.000 Einheiten)

Call of Duty: Vanguard – Sonderpreis (500.000 Einheiten)

WWE 2K22 – Gold (100.000 Einheiten)

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

via game, Bildmaterial: game, Splatoon 3, Nintendo